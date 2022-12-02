Игорь Кобзев провел встречу с главами поселений Тайшетского района Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области продолжает рабочую поездку в территории региона. Так, накануне он встретился с главами всех поселений Тайшетского района. Это 28 населенных пунктов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Сегодня мы подвели итоги того, что получилось в этом году в рамках совместных решений,- отметил Игорь Кобзев. - Сейчас здесь строятся дамбы, решаются вопросы строительства и жилья, и социально значимых объектов. То есть, район находится в зоне контроля не только меня как губернатора, но и многих федеральных структур, и Президента России. Такой прямой диалог с людьми, которые работают на местах, для меня очень важен – я вижу и слышу, с какими проблемами приходится работать главам поселений. Совместно мы ищем пути решения.

Также глава региона назвал Тайшетский район одной из ключевых территорий. Здесь развивается промышленность, проходит строительство соцобъектов и продолжаются работы по восстановлению после паводков.

Напомним, 2 декабря губернатор Иркутской области прокомментировал сообщение о нехватке лекарств, бинтов и медоборудования для тяжело раненных бойцов СВО в военном госпитале Иркутска. Эту информацию, распространяемую в соцсетях и мессенджерах, Игорь Кобзев назвал не соответствующей действительности. В настоящее время проходит сбор вещей, необходимых пациентам в быту: тапочки, сим-карты, одежда и т.д. В этом помогают добровольцы. Иркутян же просят передавать военнослужащим домашние соленья, варенье, открытки и письма. Также в больницу передают кресла-каталки и тонометры, но их принимают про запас, а не из-за дефицита.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

Приносить передачки для военнослужащих можно по адресу: Иркутск, ул. Партизанская, 28/1, телефон 43-68-67.

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