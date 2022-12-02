143 случая коронавируса выявлено в Иркутской области за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Обновленную статистику по заболевшим коронавирусом в Приангарье предоставил Роспотребнадзор. По данным на 2 декабря официально подтверждено 353 857 случаев новой коронавирусной инфекции. 143 из них выявлены в минувшие сутки, сообщают специалисты ведомства.

- Зарегистрировано 8825 (+0) летальных случаев, 893 (+1) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Выздоровело за все время 348 661 жителей региона.

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