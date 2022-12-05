Иркутская область заняла 67 место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек Фото: Алексей БУЛАТОВ

67 место среди 89 регионов России заняла Иркутская область по отсутствию вредных привычек среди жителей. На первом месте рейтинга, которые опубликовали на сайте РИА Новости, Чечня. Также в тройке лидеров Дагестан и Ингушетия.

Что касается «аутсайдеров» топа, чаще всего подвержены курению и другим «убийцам» здоровья в Сахалинской области, Камчатском крае и Республике Хакасия.

Стоит отметить, что при расчете рейтинга учитывали продажи алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного. Использовались показатели за последние три года.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что Приангарье вошло в тридцатку регионов с лучшими показателями научно-технологического развития за 2021 год. Создать такой национальный рейтинг поручил президент России Владимир Путин. Национальный топ сформирован на базе 33 показателей, сгруппированных в три блока. Первый - «органы власти». Второй - «среда для ведения наукоемкого бизнеса» и третий - «среда для работы исследователей».

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