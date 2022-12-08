Диагноз COVID-19 подтвердился у 145 жителей Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус за последние 24 часа подтвердился у 145 жителей Иркутской области. По данным на 8 декабря в регионе с начала пандемии было выявлено 354 673 случаев инфицирования. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время в Приангарье зарегистрировано 8831(+1) летальный случай, 896 (+1) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в ведомстве.

Справились с болезнью 349 513 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вы не поверите! 53-летняя бодибилдер из Иркутска тягает гантели и даст фору молодым. Раньше Елена Зимина покоряла сцену театра, а теперь завоевывает места на спортивном пьедестале. (подробности)

«Здравствуй, дорогой Герой!»: школьница из Братска отправила 350 писем бойцам СВО. (подробности)

Волк из «Ну, погоди» - социопат, а Кот Леопольд - терпила: психологи рассказали, что не так с героями советских мультфильмов. Оказалось, что многим знаменитым персонажам пора проработать свои проблемы со специалистом. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08