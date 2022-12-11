Пятую ледовую переправу открыли в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Первая в Нижнеудинском районе и пятая в регионе - еще одна ледовая переправа начала работу на севере Приангарья. Ее открытие состоялось в субботу, 10 декабря. Водителей на ограничительные маркировочные вехи, выезд за них запрещен и опасен для жизни. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В зимний период 2022-2023 года в 20 муниципальных образованиях Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 46 ледовых переправ: 14 – областного, 32 - местного значения, - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС на 11 декабря на территории Иркутской области действуют 3 переправы в Казачинско-Ленском и по одной в Нижнеудинском и Шелеховском районах.

Напомним, теплая погода в регионе может резко смениться метелями и порывистым ветром с до 18 м\с. Особенно осторожными следует быть водителям, на дорогах образуется снежный накат. Температура ночью опустится до -14...-19 градусов, днем воздух прогреется до -9... -14 градусов

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