10-летний школьник пропал без вести в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

10-летнего Анатолия Тимофеева из Иркутска разыскивают полицейские, волонтеры и родственники, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Школьник ушел из дома на улице Байкальская в понедельник вечером, 12 декабря. Больше о нем ничего не известно. Выйти с ним на связь не удается. О том, что мальчик пропал без вести, в дежурную часть сообщила его родственница.

- На поиски школьника незамедлительно был ориентирован личный состав территориального ОВД. Инспекторы ОДН и оперативники уголовного розыска проверяют адреса установленных в ходе работы друзей и знакомых разыскиваемого, - рассказали в ведомстве.

Пропавший без вести мальчик. Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Участковые и наружные наряди полиции в поисках мальчика проверяют подъезды многоэтажек и места, где могут собираться подростки. Иркутян просят помочь в поисках и передавать полезную информацию о местонахождении ребенка в правоохранительные органы.

ЕСЛИ ВЫ ВИДЕЛИ МАЛЬЧИКА

Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о разыскиваемом ребенке сообщить по телефонам: 8(3952)35-01-01, 8-952-622-79-00.