Ушел из дома в майке и тапочках: в Иркутске завершены поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика

«Помогите найти ребенка!» - такие сообщения утром 13 декабря моментально заполонили соцсети. На прикрепленных к постам фотографиях – улыбчивый голубоглазый мальчишка со светлыми волосами. С заявлением об исчезновении 10-летнего Коли (имя изменено - прим. Ред.) в полицию Иркутска обратилась его родственница. Она рассказала оперативникам, что школьник ушел из дома, расположенного на улице Байкальской, накануне вечером и больше не выходил на связь с близкими.

Поиски пропавшего в Иркутске 10-летнего мальчика

- На поиски ребенка незамедлительно был ориентирован личный состав территориального ОВД, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Инспекторы ОДН и оперативники уголовного розыска проверяют адреса установленных в ходе работы друзей и знакомых разыскиваемого. Участковые уполномоченные и наружные наряды полиции проверяют места, где могут собираться подростки.

Вскоре следователи СК раскрыли одну пугающую деталь в деле о пропаже школьника. Коля ушел из квартиры без верхней одежды. В момент исчезновения на нем были майка, штаны и тапочки. Тем временем, температура на улице опускается до -20 градусов. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты поиска, на которые были брошены силы больше 140 человек, в том числе правоохранители, волонтеры и родственники Коли.

К счастью, через несколько часов его нашли...живым и здоровым! Мальчуган прятался в подъезде, недалеко от собственного дома. Теперь с ним будут работать инспекторы отдела по делам несовершеннолетних.

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