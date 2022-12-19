Четверых пострадавших при пожаре на Марковском месторождении доставили в Иркутск

Фото: пресс-служба «Иркутской нефтяной компании»

Специальный борт санитарной авиации прибыл в Иркутск с четырьмя пострадавшими при пожаре на Марковском месторождении. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас врачи регионального центра медицинских катастроф перевели их в специальные отделения. Об этом сообщает «Иркутская нефтяная компания».

- Двое потерпевших находятся в ГБ №1 Братска, в настоящее время туда летит врач ГБ №3 Иркутска. Здоровью сотрудника, получившему обморожение, ничто не угрожает, мужчина находится на амбулаторном лечении, - рассказали в компании.

Также после того, как пожар потушили до конца, комиссия нефтяной компании проверила, в каком состоянии находится установка комплексной подготовки газа. Два блока разрушены, всего их 15. Пока что причины возгорания устанавливается.

К счастью, во время пожара на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области никто не погиб. Но пострадали семь человек.

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