Единое пособие на детей будут выплачивать в Иркутской области с января 2023 года
Фото: Мария ГОРЕЛОВА
В Иркутской области также как и по всей стране с 1 января начинает действовать государственная мера социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми до 17 лет – единое детское пособие для семей с низким доходом.
Подавать заявление уже можно на портале Госуслуги, однако, рассматривать его все равно будет в течение 10 рабочих дней, а до 8 января включительно – выходные.
Согласно данным портала Госуслуга, размер пособия на детей в Иркутской области составит от 7 539 рублей до 15078. Зависит от того, какая мера поддержки будет одобрена – 50%, 75% или 100. 75 % в Приангарье на детей – это 11 308,50 рублей.
Напомним, что универсальное пособие объединит семь различных мер социальной поддержки. Его ввели для того, чтобы было проще собрать все документы и подать одно заявление – подробности.
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