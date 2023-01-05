Единое пособие на детей будут выплачивать в Иркутской области с января 2023 года Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Иркутской области также как и по всей стране с 1 января начинает действовать государственная мера социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми до 17 лет – единое детское пособие для семей с низким доходом.

Подавать заявление уже можно на портале Госуслуги, однако, рассматривать его все равно будет в течение 10 рабочих дней, а до 8 января включительно – выходные.

Согласно данным портала Госуслуга, размер пособия на детей в Иркутской области составит от 7 539 рублей до 15078. Зависит от того, какая мера поддержки будет одобрена – 50%, 75% или 100. 75 % в Приангарье на детей – это 11 308,50 рублей.

Напомним, что универсальное пособие объединит семь различных мер социальной поддержки. Его ввели для того, чтобы было проще собрать все документы и подать одно заявление – подробности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08