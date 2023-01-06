Региональный маткапитал в Иркутской области составляет 122,9 тыс рублей с 1 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

После индексации на 1,055 региональный материнский капитал в Приангарье составляет 122 934,02 рубля. Его размер установлен с 1 января 2023 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За десять лет в регионе выдано 55 153 сертификата на маткапитал, из них в течение 2022 года – 4 595. Средствами ОМ(С)К в 2022 году распорядились около 10 000 семей, – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Эти средства семья может потратить на улучшение жилищных условий, рефинансирование ипотеки, проведение ремонта в квартире/доме, приобретение земельного участка для строительства, садоводства или огородничества, получения образования детьми, социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида, а также получения ежегодной денежной выплаты.

Подробнее ознакомиться с правилами получения регионального маткапитала можно ЗДЕСЬ.

Напомним, в Иркутской области также как и по всей стране с 1 января начинает действовать государственная мера социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми до 17 лет – единое детское пособие для семей с низким доходом. Подавать заявление уже можно на портале Госуслуги. Согласно данным портала Госуслуга, размер пособия на детей в Иркутской области составит от 7 539 рублей до 15078. Зависит от того, какая мера поддержки будет одобрена – 50%, 75% или 100.