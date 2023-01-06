Вице-премьер России Виктория Абрамченко исполнила мечту братьев-близнецов из Иркутска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко исполнила новогоднее желание близнецов из Иркутска. Маленький Никита попросил новенький смартфон во время акции «Елка желаний». Его открытку с одной из веток праздничной ели как раз-таки сняла вице-премьер. Однако узнав, что у мальчика есть родной брат, она решила порадовать их обоих. Виктория Абрамченко поздравила семью с Новым годом и Рождеством по видео-конференц-связи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

- С Андреем, я думаю, в паре они будут быстро осваивать эти новые навыки, будут использовать мобильные телефоны для того, чтобы постигать современный мир, - сказала вице-премьер России.

В 2022 году Иркутская область традиционно присоединилась к акции «Елка желаний». Благодаря этому исполнились желания 110 детей.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о поступке 85-летнего жителя Бодайбо. который удивил всю Иркутскую область. Ветеран труда пожертвовал бойцам СВО полмиллиона рублей, отложенные с пенсии. Родные Леонида Шаронова поддержали его желание помочь.

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