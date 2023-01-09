20-летняя девушка едва не утонула, провалившись под лед возле Иркутской ГЭС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прогулка по льду едва не стоила жизни 20 -летней жительнице Иркутска. Днем 8 января девушка пешком направилась от залива Якоби до ледокола, несмотря на строгий запрет нахождения в границах охранных зон ГЭС. На этой территории толщина льда никогда не превышает пяти сантиметров, а в некоторых местах Ангара и вовсе не замерзает. Молодая сибирячка провалилась в 100 метрах от гидросооружения. К счастью, ей удалось самостоятельно выбраться из воды. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К месту происшествия на аэролодке направился судоводитель, которому сообщили о пострадавшей. Он оперативно эвакуировал промокшую и сильно замерзшую девушку и доставил на берег, где уже ожидали машины скорой и полиции, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала об офицере УФСИН, который вытащил из ледяной воды мужчину и его дочь в поселке Новотремино. Женщина и пенсионер провалились под лед на реке Бирюса. Ширина ее достигает около 220 метров, течение сильное, а переправы – нет. Увидев тонущих, Андрей Чубаров без раздумий бросился на выручку.

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