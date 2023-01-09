Управляющая отделением ПФР по Иркутской области покинула пост спустя 18 лет. Фото: отделение партии "Единая Россия" в Иркутске

Управляющая отделением Пенсионного фонда России по Иркутской области Надежда Козлова покинула свой пост. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе ведомства. Причина кадровых перестановок неизвестна.

- Обязанности управляющего возложены на заместителя управляющего Отделения Социального фонда России по Иркутской области, - отметили в региональном ПФР.

Надежда Козлова работала в отделении Пенсионного фонда России по Приангарью с 1992 года. Она прошла путь от специалиста до управляющего, став руководителем в 2004 году.

Признана почетным работником ПФР.

СПРАВКА КП

Надежда Козлова родилась 11 сентября 1952 года в городе Орске Оренбургской области. Окончила Всесоюзный юридический институт и Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова. После окончания института, с 1972 по 1981 год работала на Орском нефтеперерабатывающем заводе. С 1981 по 1985 год работала в Отделе социального обеспечения Октябрьского района Орска заведующим Отделом. С 1986 по 1992 год - заведующий отделом социального обеспечения Ангарска.

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СПРАВКА КП

Надежда Козлова Родилась 11 сентября 1952 года в городе Орске Оренбургской области. Окончила Всесоюзный юридический институт и Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова. После окончания института, с 1972 по 1981 год работала на Орском нефтеперерабатывающем заводе. С 1981 по 1985 год работала в Отделе социального обеспечения Октябрьского района г. Орска заведующим Отделом. С 1986 по 1992 год - заведующий отделом социального обеспечения г. Ангарска.