Электроснабжение восстановили в поселке Мама в Иркутской области 10 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В поселке Мама восстановили подачу электроснабжения после аварийного отключения, произошедшего в 07.30 утра 10 января. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Электроснабжение восстановлено в полном объеме, - заверили спасатели. – В работах были задействованы шесть специалистов на двух спецмашинах.

Напомним, из-за аварийного отключения в поселке Мама без света осталось 463 частных дома и восемь соцобъектов. В этих домах живут 2747 человек, в числе которых 651 ребенок. Хорошо, что неисправность устранили в тот же день, электричество в здания поселка вернулось уже в 12.52.

Напомним, полиция региона накануне сообщила, что жители Приангарья перевели мошенникам за сутки 25 миллионов рублей, 13 из которых отдал аферистам 61-летний иркутянин. Он перечислил преступникам свои сбережения и заемные средства.

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