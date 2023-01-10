2,7 тысячи жителей поселка Мама остались без света в Иркутской области 10 января Фото: Наталия НЕЧАЕВА

463 частных дома и 8 социально-значимых объектов остались без электроснабжения в поселке Мама Иркутской области. В них проживают 2747 человек, в том числе 651 ребенок. Сообщение об аварийном отключении поступило от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Мамско-Чуйского района в 7:30 10 января. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В восстановительных работах задействовано: 6 человек, 2 единицы техники, - отмечают в ведомстве.

Сотрудники и спецтехника МЧС не задействована. Устранить неполадки на сетях планируют в течение дня.

Напомним, вечером 9 января инспекторы ГИБДД сняли ограничения движения на участке трассы Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе, которое было введено из-за плохих погодных условий.

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