25 миллионов рублей перевели мошенникам жители Иркутской области за сутки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сразу 9 человек пострадали от уловок телефонных аферистов в минувшие сутки в Приангарье. Общая сумма украденных средств – 25 миллионов рублей! Однако больше всех потерял 61-летний житель областного центра. Иркутянин оформил несколько кредитов на 10 миллионов, а также перечислил на чужие счета больше 3 миллионов собственных сбережений. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Первый звонок пожилому мужчине от мошенников поступил еще месяц назад с момента его обращения в отдел полиции, - рассказали в ведомстве. - Позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником правоохранительной деятельности и сообщила, о том, что якобы с личного счета потерпевшего произведены финансовые операции в другую страну.

А дальше уже по «классической» схеме мошенников. Чтобы якобы спасти деньги, незнакомка настояла на том, чтобы мужчина поместил на «безопасный» счет максимально большую сумму. Так доверчивый сибиряк и сделал. Заподозрил неладное он только, когда преступники предложили ему продать всю недвижимость и перевести им вырученную сумму.

В настоящее время следователями заведено уголовное дело. Разыскиваемым грозит до 10 лет колонии.

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