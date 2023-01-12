При въезде на Академический мост в Иркутске обустроят дополнительную полосу Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

О надвигающихся нововведениях на иркутских дорогах предупредили в городской администрации. В этом году при въезде на Академический мост с улицы 3-го Июля появится дополнительная полоса. Благодаря новому этому решению, на участке удастся уменьшить количество пробок и заторов, особенно это актуально в часы пик.

- Дополнительную полосу организуют на участке 3-го Июля в сторону Академического моста от Коммунистической до въезда на путепровод, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. - Также до двух нормативных полос расширят непосредственно въезд на Академический мост. Протяженность ремонтируемого участка составит 600 метров. В рамках проводимых работ обновят дорожное покрытие.

Напомним, снегопад в Иркутске 11-12 января уже «подарил» горожанам 9 миллиметров осадков – это почти 65% месячной нормы за полутора суток. Из-за капризов погоды накануне в столице Приангарье большую часть улиц сковали пробки. При этом спецтехника работала круглосуточно. За ночь с улиц вывезли 900 тонн снега.

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