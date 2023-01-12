Следователи проверяют информацию о нападении мужчины на школьницу в Иркутском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

В региональном Главке МВД и СУ СКР по Иркутской области прокомментировали сообщение о попытке похищения школьницы в селе Хомутово Иркутского района, появившееся 12 января в СМИ. По предварительной информации, неизвестный мужчина силой посадил девочку в автомобиль, но та успела вырваться, забежать в школу и попросить помощи у учителя.

- В Иркутском районе следователи проверяют информацию о нападении неустановленного мужчины на ребенка, - сообщили в пресс-службе областном Следкоме.

Напомним, сегодня, 12 января, стало известно о том, что в Ангарске продолжается розыск педофила, из-за которого в 2020-м году пострадали трое детей. Каждому из них не было и 14 лет. Специалистам удалось составить его рисованный портрет. Также известные приметы и описание внешности мужчны.

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