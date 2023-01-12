Автобус загорелся на Глазковском мосту в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

12 января в 16:38 в экстренные службы Иркутска поступило сообщение о горящем на Глазковском мосту автобусе, сообщают корреспонденту "КП"- Иркутск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Очевидцы тут же начали делиться видео с места случившегося в сети. На кадрах видно, как клубы дыма валят из салона ПАЗа. Водитель, открыв все двери, попытался потушить пламя самостоятельно с помощью огнетушителя. Ему на выручку пришли случайные свидетели произошедшего.

- Когда первые пожарные подразделения прибыли на место, пожар был ликвидирован, - отмечают в ведомстве. - Горел моторный отсек на площади 0,5 квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал.

Чтобы выяснить причину случившегося, автобус отбуксировали. Его осмотрят дознаватели МЧС и установят обстоятельства пожара.

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