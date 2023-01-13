Рассказываем, какие новые выплаты положены медикам Иркутской области в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выплаты медикам в Иркутской области 2023 начнут выдавать в феврале. Об этом «Комсомолке» сообщают в пресс-службе Социального фонда России по Иркутской области. Необходимо время для того, чтобы медорганизации составили реестры работников, которые имеют право на такую меру поддержки.

Выплаты медикам в Иркутской области 2023

- Новая выплата, введенная постановлением правительства, с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

Каков размер выплаты медикам в Иркутской области 2023? Сумма в Приангарье варьируется от 4500 до 18500 рублей зависит от категории, которую имеет работник, а также от вида организации, где он трудоустроен. При этом, чтобы получить средства, обращаться никуда не нужно! Их зачислят автоматически в течение 7 рабочих дней после того, как Социальному фонду поступит информация о получателе.

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