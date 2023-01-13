34 ледовые переправы работают в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Еще одна ледовая дорога стала доступна для автомобилистов Приангарья. На этот раз открытие состоялось на реке Лене в Жигаловском районе. Располагается переправа на участке Жигалово - Чикан, в районе села Тутура, по трассе Жигалово – Казачинское. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В настоящее время в регионе для безопасного пересечения водных объектов по льду действуют 34 ледовые переправы, - рассказали в ведомстве.

В региональном Главке МЧС не устают предупреждать - выход на лед вне оборудованных переправ может привести к трагедии. Так, 8 января в Иркутске 20-летняя девушка пешком направилась по замерзшему заливу Якоби до ледокола. При этом ее путь пролегал через охранные зоны ГЭС, где даже в морозы толщина корки не превышает пяти сантиметров. Молодая сибирячка провалилась в воду в 100 метрах от гидросооружения. Благо, ей вовремя пришли на помощь.

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