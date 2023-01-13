Больше 1,1 тыс детей-сирот планируют обеспечить жильем в Иркутской области в 2023 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этом году в Приангарье запланировано обеспечить жилыми квадратными метрами 1143 жителя региона из числа детей-сирот. Квартиры закупят в Ангарске, Иркутске, Иркутском районе, Свирске, Братске, Зиме, Шелехове, Усть-Куте и других территориях. Об этом сообщают в пресс-службе министерства имущественных отношений Иркутской области.

- Завершается строительство и оформление в областную собственность жилья в Свирске, Нижнеудинске, Саянске, Тулуне, Забитуе, Балаганске и Усть-Уде. Всего 241 жилое помещение, - отметили в минимущества.

Также в 2023 году спроектируют и обустроят 208 квартир в Тулуне, Саянске, Нукутах, Еланцах, Черемхово и Усть-Уде. При этом социальные выплаты для покупки жилья получат 214 детей-сирот.

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