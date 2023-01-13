Количество пожаров увеличилось в 2 раза из-за морозов в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В областном МЧС бьют тревогу. 12 января в Приангарье в 2 раза увеличилось число пожаров. За последние 24 часа зарегистрировано 25 происшествий. Всему виной накрывшие регион экстремальные морозы. Люди чаще топят печи и пользуются электрообогревателями. Растет нагрузка на сети. Спасатели перешли на усиленный режим несения службы.

- Шесть раз горели хозяйственные постройки, по четыре пожара зарегистрировано в частных и многоквартирных домах, два пожара произошло на автотранспорте, по одному пожару – магазин, автосервис, мусор и прочие, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Также накануне три человека были спасены из горящего дома в Ангарске. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как показывает статистика, чаще всего пожары в холода происходят из-за перегруженных электросетей. Короткое замыкание стало причиной 10 ЧП в минувшие сутки. Еще в 9 случаях виноваты сами люди, которые нарушили правила безопасности при использовании печи.

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