Похитителей игрушек на 100 тысяч рублей задержали в Иркутской области Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Похитители игрушек задержаны транспортными полицейскими и сотрудниками Росгвардии в Приангарье. Четверо мужчин пробрались в вагон с контейнерами, полными игрушек, срезали пломбы, вскрыли модули и погрузили коробки в грузовик. Цену их «улова» оценили в сумму больше 100 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Злоумышленниками оказались ранее судимые жители Нижнеудинского района, которые в 2022 году совершили хищение груза из контейнеров на перегоне Шеберта – Худоелань, - отметили в ведомстве.

Как выяснили правоохранители, похищенные игрушки грабители хранили у себя дома. Часть партии они передали родственнице одного из подельников, чтобы предпринимательница распродала товар. Больше половины украденного удалось вернуть владельцам.

Против похитителей завели уголовное дело. Двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, один задержан и заключен под стражу, четвертого соучастника объявили в федеральный розыск.

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