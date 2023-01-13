Хозяин майнинговой фермы проиграл энергетикам в суде 28 млн рублей в Иркутской области. Фото: «Иркутскэнергосбыт»

В Приангарье суд поставил точку в разбирательствах между представителями «Иркутскэнергосбыта» и «серым» майнером. В его владении находилась одна из самых масштабных в регионе ферм по добыче криптовалюты. Впервые специалисты узнали о ее существовании еще в 2021 году. Один из земельных участков в Баяндае потреблял почти 75% от общего объема электроэнергии всего поселка. В постройке, заполненной сеном, нашли многочисленные «асики».

- По решению Баяндаевского районного суда в течение 11 месяцев использовалась электроэнергия не для коммунально-бытовых нужд, а в коммерческих целях, - рассказали в пресс-службе компании. - Ответчик неоднократно пытался оспорить решение суда, но его аргументы не были убедительными. Таким образом, суд подтвердил законность ранее принятых решений в отношении одного из крупнейших «серых» майнеров региона».

Добытчик криптовалюты пытался обжаловать решение суда, но безуспешно. Его обязали выплатить 28 миллионов рублей в качестве перерасчета со льготного тарифа на оплату электроэнергии на коммерческий. Чтобы погасить долг, у майнера арестовали банковские счета, два дома и земельных участка, а также автомобиль марки Nissan. Более того, каждый месяц удерживается часть его зарплаты. Дорогостоящее оборудование с фермы тоже было изъято.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые подробности появились в деле ангарского педофила, надругавшегося над тремя детьми. (подробности)

Вонзилась клыками в ногу и едва не убила: свинья-потрошитель напала на мужчину в Иркутской области. (подробности)

Заблокировала страницы в соцсетях и не выходит на связь: 18-летняя студентка внезапно пропала по пути в аптеку в Иркутске. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08