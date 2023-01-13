Прощание с погибшим в зоне СВО военным Виктором Почеповым состоялось в Качуге. Фото: администрация Качугского района.

Сегодня, 13 января, на мемориале «Обелиск Славы» в Качуге состоялось прощание с Виктором Максимовичем Почеповым. Военнослужащий погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Качугского района.

- Виктор был настоящим мужчиной и защитником своего Отечества, - рассказывают о бойце в мэрии. - Он доказал это с честью. Когда началась частичная мобилизация он, не дожидаясь повестки, пришел в призывную комиссию и попросил призвать его в вооруженные силы. Как доброволец он почти сразу попал в зону боевых действий.

Сибиряк в числе первых принял участие в ожесточенных боях по сдерживанию украинских войск в районе города Красный Лиман Луганской республики. Мотострелковый полк полтора месяца провел под не прерывными обстрелами. По предварительной информации, регулировщик комендантского отделения Виктор Почепов погиб в конце ноября. Однако окончательная идентификация его останков завершилась 25 декабря. Именно эта дата значится в извещении о его гибели. Близкие и родственники до последнего надеялись, что мужчина выжил.

У Виктора Почепова остались семья, жена и дочь.

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