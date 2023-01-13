Рассказываем, кто зарабатывает больше всех в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты базы вакансий hh.ru решили выяснить, кому в Иркутской области предлагают зарплату «выше» рынка. Традиционно лидерами рейтинга становятся работники сферы добычи сырья. В месяц им готовы платить в среднем 94 493 рубля.

- Далее следуют специалисты из автобизнеса (74 732 руб.), строители и специалисты по недвижимости (73 356 руб.), специалисты по консультированию (72 475 руб.) и топ-менеджеры (71 189 руб.), - рассказали в крупнейшей платформе онлайн-рекрутинга в России.

Также хорошим доходом могут похвастаться водители и машинисты спецтехники, рабочий персонал, а также специалисты по инсталляциям и сервису и сотрудники в сфере производства.

К слову, в декабре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в России составила 56 276 рублей, в Иркутской области – 61 171 рубль, то есть, на 9% больше, чем по стране. За год этот показатель вырос 3 316 рублей. Таким образом, Приангарье стало регионом СФО, где кандидатам на трудоустройство обещают самый высокий заработок. Также в тройку лидеров вошли Красноярский край и Алтайский край.

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