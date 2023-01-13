Суд обязал увеличить количество детских садов и школ Иркутском районе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Суд обязал увеличить количество детсадов и школ в Иркутском районе. С жалобами на нехватку мест в образовательных учреждениях в прокуратуру Приангарья ранее обратились местные жители. В ведомстве провели проверку.

- Установлено, что практически половина образовательных учреждений на территории района эксплуатируется свыше проектной мощности, в том числе работают в две смены, - отметили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. -Количество обучающихся во вторую смену составляет более 11 тысяч детей.

После того как решение Иркутского районного суда вступит в законную силу, каждого ребенка, стоящего в очереди, должны будут обеспечить местом в детском саду или школе. Это проконтролируют сотрудники прокуратуры.

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