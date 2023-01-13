Виновные в катастрофе Су-30 в Иркутске станут известны ближе к концу января

Падение самолета привело к пожару, который оперативно потушили.

23 октября в Иркутске случилось происшествие, которое стало предметом обсуждения по всей стране. На частный дом упал самолет во время приемо-сдаточного полета. Оба пилота погибли в результате этой авиакатастрофы. Чудом никто не пострадал из местных жителей. Поиск виновных продолжается. Первые результаты могут быть озвучены уже в конце января или начале февраля, заявил журналистам руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Алексей Александров.

- В настоящий момент могу сказать, что обвинение никому не предъявлено. Назначены ряд экспертиз. Минпромторгом проводилось свое расследование, его результаты нам уже известны. В конце января, начале февраля мы сможем озвучить свою версию по тому, кто виноват в этой трагедии, - заявил Александров.

Ранее «КП»-Иркутск сообщала, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Следствие озвучило версию, что летчики находились в бессознательном состоянии. Это могло случиться из-за неисправности бортовой системы подачи кислорода.

Жителям Иркутска, дом которых пострадал, обещали выплатить по 100 тысяч рублей. Также им обеспечили всю необходимую психологическую поддержку. Людям должны были помочь с жильем. Кроме того, для комфортной работы следователей была перекрыта улица рядом с местом трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причина падения самолета в Иркутске: летчики потеряли сознание во время полета (подробности)

«Резко пошел вниз и рухнул за секунду». Падение самолета в Иркутске на жилой дом, 23 октября. Как это было

Жительница Иркутска чудом спаслась при крушении самолета Су-30: Я больше всего испугалась за сына (подробности)