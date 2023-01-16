Показатель заболеваемости ОРВИ на 39,6% выше эпидпорога в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Приангарья бьют тревогу. В регионе зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ, при этом к врачам обращаются сибиряки всех возрастов. Показатель находится выше эпидпорога на 39,6%. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За вторую неделю нового года зарегистрировано 19934 случая, из них 10892 – дети, - отметили в ведомстве. - Лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 334 человек.

Медики отмечают в области циркуляцию свиного гриппа, а также гриппа В, риновирусов, бокавирусов и других.

Напомним, по данным на 16 января, в Приангарье с начала пандемии официально подтверждено 358 756 случаев заражения коронавирусом, 69 из них выявили за последние сутки.

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