80 спецмашин расчищали дороги Иркутска от снега в минувшие выходные Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

80 спецмашин и несколько десятков дворников расчищали дороги и улицы областного центра от снега и снежного наката. Вместе с этим проходила обработка противогололедными материалами. На особом контроле находится уборка подходов к школам, детским садам и больницам. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В выходные дни продолжали вывозить снег, – отметил исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Иркутскавтодор» Василий Ефремов. - Шнекороторный погрузчик задействовали на трассе М-53, на улицах Радищева и Ширямова. За сутки вывезено 2400 тонн снега.

Приводят в порядок парки и скверы ежедневно 120 человек и более 10 единиц техники МКУ «Городская среда». Вместе с тротуарами и пешеходными дорожками от снега очищают скамейки, урны и парапеты.

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