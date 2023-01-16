10-летний школьник и трое взрослых пострадали в ДТП в Черемховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 16 января в районе села Верхний Булай Черемховского района столкнулись две иномарки. Как итог: четверо пострадавших. По информации полицейских, 38-летний мужчина за рулем Toyota Corolla ехал в сторону Иркутска по трассе Р-255 «Сибирь», но не справился с управлением и выехал на встречку, где въехал в автомобиль Honda Civic Ferio. В этот момент им управлял 26-летний водитель. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП травмы получили водитель и 19-летний пассажир автомобиля «Honda», а два пассажира «Toyota Corolla», один из которых 10-летний ребенок, - рассказали в ведомстве.

При этом в момент в аварии школьник не был пристегнут ремнем безопасности. Инспекторы ГИБДД устанавливают подробности произошедшего. Также прокуратура Черемхово организовала проверку.

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