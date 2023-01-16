Социальный фонд одобрил единое пособие на 10 тысяч детей в Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

В отделение Социального фонда России по Иркутской области поступило 28,5 тысяч заявлений на новую выплату на детей до 17 лет. В настоящее время одобрены только 10 тысяч из них. Средства поступят на счета родителей на этой неделе. Прием обращений, касаемо единого пособия, стартовал в регионе 28 декабря.

Напомним, новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Единая выплата положена тем, чей доход ниже регионального прожиточного минимума на человека. Так, в Иркутской области это 14 248 рублей в южных территориях и для северных – 18 529 рублей.

Дети и родители при этом должны постоянно проживать в России. При назначении выплаты специалисты комплексно оценят заработок и имущество семьи, а также учитывается занятость родителей.

Размер выплат.

Ранее "КП"-Иркутск" сообщала о новых выплатах медикам в Иркутской области, которые начнут выдавать в феврале. Медорганизации составят реестры работников, которые имеют право на такую меру поддержки, и передадут информацию в Социальный фонд. Право на такую поддержку имеют специалисты первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Сумма в Приангарье варьируется от 4500 до 18500 рублей. Узнать от чего зависит ее размер, можно узнать ЗДЕСЬ.

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