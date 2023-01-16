9-летний школьник погиб под колесами автоцистерны на пешеходном переходе в Бодайбо

Страшное ДТП произошло в Бодайбо. Днем 16 января под колесами автоцистерны погиб 9-летний мальчик. Известно, что школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Артема Сергеева, когда на него понесся большегруз. За рулем в этот момент был 40-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службах УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В результате наезда третьеклассник получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомствах.

Инспекторы ГИБДД все еще работают на месте, где все произошло, чтобы собрать доказательства.

Прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции, а также проведет свою собственную. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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