Аллею Авиаторов обустроят в Комсомольском парке Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Аллею Авиаторов откроют в парке Комсомольский. Она станет центром обновленного общественного пространства. Специалисты создадут символичные фигуры в виде бумажных самолетов небесно-голубого цвета. Также будет обустроена площадь со сценой для проведения мероприятий. Работы пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В рамках второго этапа работ смонтируют современное светодиодное освещение, установят скамейки, урны, перголы с качелями. На средства из депутатского фонда планируют обустроить скейт-площадку. Будет продолжена велодорожка от переулка Пулковский в сторону ДК им. Юрия Гагарина, - рассказали в мэрии города.

Напомним, в 2022 году парк Комсомольский изрядно пострадал из-за разбушевавшихся вандалов. Хулиганы сломали оборудование детской площадки. Чтобы избежать этого, на территории установят дополнительные камеры видеонаблюдения.

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