Бывшего бухгалтера ИК-19 осудят за кражу 2,8 млн рублей в Иркутском районе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Бывшего бухгалтера исправительной колонии №19 в рабочем поселке Маркова обвиняют в том, что она на протяжении 2,5 лет похищала бюджетные деньги. Следователи СК собрали доказательства того, что женщина с 2019 года переводила разные суммы с лицевого счета ИК на банковскую карту своего знакомого, которая находилась у нее. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН, - отметили в ведомстве. - В результате умышленных преступных действий обвиняемой бюджету ИК-19 причинен имущественный ущерб на сумму более 2,8 млн рублей.

Экс-сотрудницу колонии будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.

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