Следком и прокуратура проведут проверку из-за сообщений о травле школьницы в Братске Фото: Олег ЗОЛОТО

Скандал вокруг жалоб на травлю школьницы со стороны учителей набирает обороты в Братске. Конфликт произошел между педагогами и ученицей седьмого класса. Мать девочки бросила клич о происходящем в соцсетях, после чего на ситуацию обратили внимание правоохранители. Об этом сообщают в пресс-службах регионального Следкома и прокуратуры Приангарья.

- По данному факту следственным отделом по г. Братск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следователи СК уже выехали в указанную школу в жилом районе Порожский и опросили тех, кто участвовал в конфликте. Выясняются все детали случившегося. По результатам проверки следствием будет принято правовое решение. Прокуратура организовала проверку.

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