Назначен новый зампред правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Владимир Читоркин назначен зампредом правительства Иркутской области. О новых назначениях стало известно сегодня, 17 января.

Владимир Читоркин назначен зампредом правительства Иркутской области

Стоит отметить, что с декабря 2013 по июнь 2021 года новоиспеченный заместитель председателя областного правительства трудился в Департаменте государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды и экологии России. Предыдущая должность Владимира Читоркина - заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды и экологии России. С 2021 года он вступил в должность министра лесного комплекса Приангарья.

Владимир Читоркин назначен зампредом правительства Иркутской области, согласно указу, с 17 января. Теперь на его плечи ляжет контроль над работой минлеса, министерства сельского хозяйства и службы ветеринарии региона.

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