В 53 населенных пунктах Иркутской области обустроят более 90 купелей

Купание в прорубях также будет в Приангарье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещенские купания в Приангарье должны пройти организованно. В 53 населенных пунктах появятся 91 иордань. 45 из них будут оборудованы для полноценного купания всех верующих. Вторая половина останется для забора воды. При этом две купели будут использоваться для обеих целей.

- С 18 по 20 января силы территориальной подсистемы РСЧС и все инспекторские подразделения ГИМС МЧС России будут функционировать в режиме повышенной готовности. В местах проведения массовых мероприятий будет организовано дежурство, - добавляют в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Ожидается, что крещенские купания посетят до 50 тысяч человек. Примерно 17 тысяч из них намерены проводить обрядовое омовение. Безопасность будут обеспечивать около 230 сотрудников спасательных служб. Также за порядком проследят около 170 полицейских, почти 100 медиков. Все иордани обеспечат пунктами обогрева.

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