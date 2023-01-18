72 случая коронавируса официально подтвердили в Иркутской области за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

72 случая коронавирусной инфекции в минувшие сутки официально подтвердили специалисты в Приангарье. Так, по данным на 18 января, их общее число возросло до 358 879. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время из-за коварной инфекции скончались 8864 человек, 1 летальный случай зарегистрировали накануне. 933 пациента (+1) умерли от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в ведомстве.

При этом справились с болезнью с начала пандемии 354157 человек.

Важно! Специалисты настоятельно просят сибиряков надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.

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