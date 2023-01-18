Дети участников СВО получат бесплатное питание в школах Иркутской области

Дети будут обеспечены питание за счет региона. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Льготы детям участников специальной военной операции принимают по всей стране. Каждый регион находит возможность помочь семьям тех, кто отправился выполнять свой долг. Приангарье не стало исключением. Депутаты Заксобрания региона приняли утвердили изменения в законодательстве, чтобы все дети участников СВО бесплатно питались в школах. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

- Полномочия по обеспечению данной категории школьников бесплатным питанием закрепляются за муниципалитетами. Также за счет бюджета продолжат получать бесплатное питание учащиеся начальных классов, дети-инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья, школьники из малообеспеченных и многодетных семей, - уточнил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Также в первом чтении приняты поправки о господдержке студентов. Появится более обширный перечень специальностей и направлений, по которым будет назначаться денежная выплата каждый месяц. Закон доработают еще во втором чтении.

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