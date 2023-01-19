Поиски без вести пропавшей женщины завершены в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 12 января 65-летняя жительница Иркутска не выходила на связь с дочерью, которая живет в селе Баклаши Шелеховского района. Ни на звонки, ни на смс пенсионерка не реагировала. Женщина была обеспокоена и начала думать о самом страшном. Спустя пару дней она приехала в областной центр, чтобы проведать мать, но той в квартире не оказалось. Тогда сибирячка обратилась в полицию.

Правоохранители тут же составили и распространили ориентировку без вести пропавшей иркутянки. Искали оперативники женщину среднего роста и телосложения, с короткими седыми волосами и голубыми глазами. Из примет – бородавка в центральной части лба.

Но не прошло и суток, как пришли хорошие новости. Пенсионерку нашли живой и здоровой. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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