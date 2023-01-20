Двоих полицейских подозревают в организации незаконной миграции в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Иркутские следователи завели уголовное дело об организации незаконной миграции с использованием служебного положения. Его фигурантами стали двое сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области. Также у подозреваемых имелись подельники вне правоохранительных органов. Люди в погонах помогали иностранцам пройти собеседования на носителя русского языка и остаться в России в обход закона. После чего их «клиентов» включали в госпрограммы по добровольному переселению и занятости, которые позволяли в упрощенном порядке получить гражданство. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области региональной прокуратуры.

- Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области, - отмечают в ведомствах. - Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ, ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Иркутской области и ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области задержаны 7 человек.

По месту жительства каждого был проведен обыск. Помимо крупных сумм у них нашли документы, которые могут помочь следствию.

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