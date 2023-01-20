Председатель СК России Бастрыкин взял на контроль ситуацию с тубдиспансером в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей микрорайона Синюшина Гора в Иркутске. Люди считают, что строительство тубдиспансера нарушает их права, ведь по всей стране подобные медучреждения строят за городом. Корпуса будут находиться в роще, где гуляют семьи с детьми. Областной Следком начал процессуальную проверку, сообщают в пресс-службе Следственного комитета России.

- Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад по ситуации, - отмечают в ведомстве.

Напомним, осенью прошлого года в думе Иркутска обсудили вопрос реконструкции здания противотуберкулезного диспансера в микрорайоне Синюшина Гора. Здание здесь стоит уже 30 лет, ему необходим ремонт. Кроме того, минздрав Приангарья и городские власти хотят построить новые корпуса, чтобы разделить стационар и амбулаторное отделение. При проведении работ и дальнейшей работе корпусов диспансера власти пообещали соблюсти все меры санитарной безопасности. Отметим, в Свердловском округе уровень заболеваемости туберкулезом ниже, чем во всех остальных частях Иркутска.

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