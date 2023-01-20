Суд приговорил адвоката к 5 годам колонии за мошенничество на 2 млн рублей в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске суд вынес приговор адвокату-мошеннику. В 2008 году он представлял интересы мужчины, обвиняемого в нелегальной рубке леса и убедил клиента, что сможет договориться с правоохранителями о прекращении уголовного дела, но для этого необходима крупная взятка. Получив на руки 2 миллиона рублей, юрист оставил деньги себе, после чего вновь принялся обманывать подсудимого. По его словам, средств оказалось недостаточно и нужно увеличить сумму, но у жертвы больше не было денег. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области, а также региональных Управления ФСБ и прокуратуры.

- Преступная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ, расследовано следователями СК, - отметили в ведомствах. - Уголовное дело было возбуждено в 2020 году.

В кабинете задержанного адвоката во время обыска были найдены электронные носители информации, которые помогли следствию.

В итоге, юрист-обманщик отправится в колонию вслед за своим клиентом. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.

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