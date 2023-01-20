88 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 20 января в Приангарье официально подтверждено 359 054 случаев инфицирования коронавирусом, 88 из них выявлены в минувшие сутки. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь! – призывают специалисты сибиряков.

К сожалению, не обошлось без летальных случаев. Коварная болезнь накануне забрала жизнь одного пациента. Так, количество смертей от COVID-19 за все время достигло 8865. Еще 934 зараженных скончались от сопутствующих инфекции заболеваний. Выздоровели 354 252 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители одной из школ Братска обратились в прокуратуру из-за травли семиклассницы. (подробности)

Уехал кататься на снегоходе и не вернулся: спасатели завершили поиски без вести пропавшего на Байкале сибиряка. (подробности)

Соседка пожаловалась на запах: без вести пропавшую 34-летнюю женщину нашли спустя месяц поисков. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08