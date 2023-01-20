Мобилизованный из Братска Сергей Макошин погиб в зоне спецоперации

Сибиряк сменил гражданскую профессию на военную форму. Фото: администрация Братска

Зал прощания в Братске был заполнен 20 января. Родственники, друзья, близкие рядового Сергея Макошина приехали почтить его память. Он принимал участие в специальной военной операции, его мобилизовали 28 сентября. Однако жизненный путь жителя Приангарья оборвался в один из холодных зимних дней. Прощание с ним прошло в том числе с участием мэра Братска, депутатов, военного комиссара. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Братска.

- Город прощается с нашим земляком, который сменил абсолютно гражданскую профессию на военную форму, стал военным. Выполнял поставленные задачи, - отметил мэр Братска Сергей Серебренников. - Мы всегда будем помнить наших братчан, наших мужчин, которые там погибли. Если родственники не против, фамилия Сергея Павловича будет нанесена на Мемориал в память о участниках локальных конфликтов, где мы вспоминаем всех погибших братчан.

Также были озвучены соболезнования от Министерства обороны России, военного комиссариата. Многие отметили, что погибший достойно трудился и был порядочным человеком. В заключении церемонии его память почтили минутой молчания и гимном России.

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