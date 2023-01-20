Землетрясение силой 3 балла зафиксировали иркутские сейсмологи 20 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение рядом с Иркутской областью произошло 20 января в 21:08. Эпицентр располагается в Монголии, недалеко от поселка Турт, сообщает «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

- Энергетический класс: 11.3. Это 3 балла, - сообщают в телеграм-канале учреждения.

Жители Приангарья движения земли практически не ощутили. Разве что в самой Монголии могли немного качаться люстры. В регионе не удивляются подобным землетрясениям, так как они случаются часто.

Предыдущие толчки были 14, 15 и 18 января в этом году. Их энергетический класс колебался от 9 до 10, что составляет 2 балла. При этом 14 января толчки составляли 3-4 балла. Их могли чувствовать в Закаменске и Мондах, а также в Черемхово, Ангарске, Иркутске и Михайловке.

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