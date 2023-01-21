Маршрутка с 5 пассажирами перевернулась на Плишкинском тракте в Иркутске Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Днем 21 января на втором километре Плишкинского тракта в Иркутске столкнулись микроавтобус и автомобиль. По предварительной информации, 57-летний водитель «ГАЗ», выполнявший рейс «4с» со стороны поселка Плишкино в Иркутск, не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в Toyota Tank, после чего маршрутка вылетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне отечественного транспортного средства находилось 5 пассажиров, одного из них бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение с различными травмами, - рассказали в ведомстве. - Женщина за рулем иномарки и водитель микроавтобуса не пострадали.

В настоящий момент госавтоинспекторами проводится проверка, будут установлены все причины и условия произошедшего.

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