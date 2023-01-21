Землетрясение зафиксировали в Иркутской области второй день подряд 21 января
Очередное землетрясение зарегистрировали иркутские сейсмологи вечером 21 января. В 21:09 были зафиксированы подземные толчки. Эпицентр располагался в Монголии, недалеко от деревни Турт, что в 20 километрах от границы с Бурятией. Об этом сообщают на сайте "Единой геофизической службы Российской академии наук".
- Энергетический класс: 11.6, - сообщают в телеграм-канале учреждения. - Сила толчков еще уточняется учеными.
Среди жителей Приангарья мало кто отреагировал на дрожь земли, настолько она была слабой. Всех, кто почувствовал толчки в указанное время, просят заполнить анкету.
Напомним, землетрясение произошло накануне, 20 января в 21:08. Эпицентр располагался также у деревни Турт, в нескольких километрах от озера Хубсугул. Сила толчков в Иркутске достигла 2 баллов, что практически не ощущаемо.
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